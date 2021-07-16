Москва, , 15:13 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили региональную проблематику в связи с обострением ситуации в Афганистане. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Особое внимание уделено региональной проблематике в связи с обострением ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подчеркнули совместную готовность содействовать афганскому национальному примирению и становлению этой республики в качестве независимого, нейтрального государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте заявил, что Афганистан является ключевым звеном в обеспечении взаимосвязанности Средней и Южной Азии.

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