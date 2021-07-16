Москва, 16 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вера Звонарёва не выступит на Олимпийских играх из-за травмы. Об этом 16 июля заявил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вера Звонарёва (Россия)

«У Звонарёвой травма — проблемы с ногой. Она очень хотела играть, но приняла решение, что выступать не будет», — сказал Тарпищев.

Он добавил, что Звонарёва на Олимпиаде должна была сыграть в парном разряде с Еленой Весниной, а Вероника Кудерметова — с Анастасией Павлюченковой.

Но теперь останется одна пара — Веснина будут выступать с Кудерметовой. Второй женской пары не будет.