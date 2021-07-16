Белгород, 16 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Просветительский марафон Российского общества «Знание» прошёл на трёх площадках Белгородской области. Слушателями мероприятия стали активные участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июля в общественной организации.

Российское общество «Знание» Лекция общества «Знание» в Белгороде

Первой лекционной точкой выбрали площадку ботанического сада НИУ «Белгородский государственный университет». Вуз — участник научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». Ведущие учёные университета провели для посетителей экскурсию в лабораторию биотехнологии растений, лабораторию генетики и селекции, а также рассказали о современных трендах развития агробиологии.

Участники просветительского марафона посетили Культурно-исторический центр"Третье ратное поле России». В память о павших во время танкового сражения под Прохоровкой они возложили цветы к памятнику Победы «Звонница».

Третьей экскурсионной площадкой стал Инновационный центр «Бирюч». Здесь занимаются уникальными биотехнологиями, работают 12 лабораторий, привлекают специалистов со всей России. В Центре ежегодно проходят обучение более 400 профессионалов.

Познавательные лекции Российского общества «Знание» проходят по всей России.