Москва, 16 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В 14 регионах России отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Об этом 16 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас есть регионы, где максимальный рост заболеваемости за последние пять суток — более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели», — сказала Попова.

В числе таких регионов она назвала Северную Осетию, Липецкую область, Тува, Новгородскую и Свердловскую области, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Курганскую, Пензенскую, Томскую, Ульяновскую и Белгородскую области.