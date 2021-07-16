Самара, 16 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Широкомасштабные рейды ГИБДД пройдут в предстоящие выходные дни (17 и 18 июля) в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Гибдд.рф/r/40 Проверка на дороге

Сообщается, что мероприятия направлены на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения со стороны автолюбителей.

«Особое внимание автоинспекторов будет уделено на выявление водителей в состоянии опьянения, а также на автомобилистов, допускающих выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим и нарушающих правила маневрирования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в мероприятиях примут участие максимальное число сотрудников областного ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области инспекторы ДПС применили оружие при задержании водителя.