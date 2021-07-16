Москва, 16 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В России из общего числа выявленных в июле случаев заражения коронавирусом почти 68% приходятся на штамм «Дельта». Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 16 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня распространённость составляет порядка 70%», — отметила Попова.

Он добавила, что в Российской Федерации по результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма «Дельта». Так, если в апреле это были единичные находки, то уже в июне из доля составила 41%, и 67,9% за прошедший период июля месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что штамм коронавируса «Дельта» в три раза заразнее обычного варианта SARS-CoV-2. Так, если британский штамм SARS-CoV-2 до его выявления мог заразить двух человек, в его новая разновидность способна заразить шестерых.