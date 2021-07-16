Оренбург, 16 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 283 новых заражения коронавирусом, что на пять превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 16 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 51 658 носителя коронавируса, среди них 4308 — этой дети. Выздоровели 44 505 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1174 оренбуржца. За последние сутки подтверждено пять летальных исходов.

В больницах на сегодняшний день находятся 1268 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них 295 человек пребывают в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 91 оренбуржец, еще 822 пациента получают кислородную поддержку.