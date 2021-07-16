Москва, 16 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. За первую половину июля 2021 года в России цены на автомобили изменились у 14 брендов. Об этом сообщается на портале «Цена Авто».

Cezary Piwowarski Автомобили

Наибольший рост стоимости произошёл у моделей Lada. С 1 июля дилеры АвтоВАЗа увеличили цены на весь модельный ряд в среднем на 2,4%.

На втором месте по росту цен модели французской марки Renault. Здесь увеличение цен на модельный ряд варьируется от 0,1 до 1,7%. Далее по списку идут модели KIA (стоимость четырёх моделей выросла на 0,9 — 1,4%), Hyundai (стоимость четырёх моделей выросла на 1,0 — 2,6%), Skoda (стоимость двух моделей выросла на 0,6 — 1,1%).

Кроме того, повысили цены на свою продукцию дилеры компаний: Geely, Haval, Jolion, Audi, Mercedes-Benz, Infiniti, Volkswagen. При этом одна модель Volkswagen стала дешевле. Это Touareg, который в топовых комплектациях стал доступнее на 2,6 — 2,7%.

Ранее на российском рынке выросли цены на машины китайских брендов. Теперь автомобили марок Haval, Changan и JAC стоят на 20 — 110 тыс. рублей дороже.

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