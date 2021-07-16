РФ заинтересована в продвижении конструктивной повестки в Евразии – Лавров
Ташкент, 16 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Россия заинтересована в конструктивной повестке в Евразии и выступает с призывом подняться над геополитическими схемами в совместной работе по достижению наиболее благоприятных условий развития. Об этом 16 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на пленарном заседании международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте, его слова приводит пресс-служба российского МИД.
Также глава МИД России отметил, что, по его мнению, наращивание взаимовыгодных связей между странами Центральной и Южной Азии и их соседями в инвестиционной, инфраструктурной, гуманитарной и других сферах, помогут углублению объединительных процессов в Евразии и в более широком политическом контексте.
«Россия заинтересована в продвижении именно такой конструктивной повестки дня. Уверен, что этому будут способствовать и итоги нынешней конференции», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стратегическое партнёрство России и Китая достигло беспрецедентных высот.