Ташкент, 16 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Россия заинтересована в конструктивной повестке в Евразии и выступает с призывом подняться над геополитическими схемами в совместной работе по достижению наиболее благоприятных условий развития. Об этом 16 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на пленарном заседании международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте, его слова приводит пресс-служба российского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров «Считаем необходимым подняться над геополитическими схемами и совместно работать над созданием максимально благоприятных условий для развития исторически сложившихся хозяйственных связей с использованием современных технологий в интересах формирования общего евразийского пространства, основанного на равноправии, взаимном уважении и поиске баланса интересов. Россия заинтересована в продвижении именно такой конструктивной повестки дня»

Также глава МИД России отметил, что, по его мнению, наращивание взаимовыгодных связей между странами Центральной и Южной Азии и их соседями в инвестиционной, инфраструктурной, гуманитарной и других сферах, помогут углублению объединительных процессов в Евразии и в более широком политическом контексте.

«Россия заинтересована в продвижении именно такой конструктивной повестки дня. Уверен, что этому будут способствовать и итоги нынешней конференции», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стратегическое партнёрство России и Китая достигло беспрецедентных высот.