Томск, 16 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Проверку по факту исчезновения пассажирского самолёта Ан-28 в Томской области начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Об этом сообщили 16 июля в ведомстве.

Марина Круглякова ИА REGNUM Ан-28

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Самолёт вёз пассажиров из города Кедрового в Томск. Он прошёл все предполетные процедуры и был технически исправен. Владелец воздушного судна — авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»).

"Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту», — сказали в прокуратуре ТАСС.

Замдиректора авиакомпании Александр Гениевский сообщил, что самолёт десять часов ждал вылета из-за метеоусловий. По предварительным данным, на борту находятся 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после поисков самолёт Ан-28 обнаружили, он совершил жёсткую посадку. Находившиеся в нём люди живы.

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