Самара, 16 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Три человека, в том числе два ребенка, пострадали в результате опрокидывания автомобиля на автодороге в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Транспортное движение

Сообщается, что вечером 15 июля в Волжском районе автомобиль «ВАЗ-21 053», за рулем которого находился водитель 1961 года рождения, ехал по автодороге Рождественно-Новинки-Шелехметь. В какой-то момент автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.

Отмечается, что в этом ДТП пострадали водитель автомобиля и двое детей 2013 и 2017 годов рождения, которые находились в этом автомобиле. Пострадавших срочно доставили в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сгорел автомобиль.