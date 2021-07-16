Минск, 16 июля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. «Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе — мае 2021 г. составили 103,5% к уровню января — мая 2020 г.», — констатировали в Национальном статистическом комитете республики.

(сс) jambulboy Доходы растут

Согласно данным официальной статистики, общем объёме денежных доходов 64,7% занимает оплата труда, 7,7% — доходы от предпринимательской и иной деятельности, 23,2% — трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению), 4,4% — доходы от собственности и прочие доходы.

Напомним, 9 июля в Белоруссии вступил в силу президентский указ, разрешающий Нацбанку принудительно обменивать иностранную валюту по официальному курсу, а также применять иные ограничения на валютном рынке. Население отреагировало на инициативы Александра Лукашенко скупкой иностранной валюты.

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