Ульяновск, 16 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Информацию об этом распространило управление МЧС.

Павел Редин ИА Красная Весна Гроза

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В ведомстве со ссылкой на Ульяновский центр по гидрометеорологии отмечают, что 16 июля с сохранением до 17 июля (с часа ночи до трёх утра) местами ожидается гроза. При грозе порывы шквалистого ветра будут достигать 20 — 25 метров в секунду. Также локально выпадут ливни, крупный град.

В связи с ухудшением погоды в Ульяновской области объявляется «оранжевый» уровень опасности.

Напомним, что погодная шкала состоит из четырёх уровней, где «оранжевый» означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявлялся в Ульяновской области 9 июля.