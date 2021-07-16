Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Авторы американо-германской декларации хотели бы, чтобы их взгляду на мир не было альтернативы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 16 июля, комментируя высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джозефа Байдена.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран одобрили совместную Вашингтонскую декларацию. Байден заявил, что этот документ «подтверждает нашу приверженность твёрдым демократическим принципам». В декларации сказано, что «все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства«.

» Американо-германские договорённости, оформленные в виде совместной декларации, выстроены, в основном, по известной схеме. Та же претензия на то, чтобы облагодетельствовать весь мир «демократическими принципами, ценностями и институтами», та же декларативная забота о «верховенстве права», «гражданском обществе» и «независимых СМИ».

Заявленная задача «борьбы с несправедливостью и неравенством» — это уже что-то более или менее оригинальное. Эти лозунги в современном мире востребованы, да вот только меньшее число ст р ан хочет, чтобы США способствовали их «достижению» на их территории, поскольку знают, чем это кончается для политической независимости и культурного суверенитета. Такое «демократическое лидерство» мало кому в современном мире нравится. Зря Германия впрягается в эту надоевшую всем упряжку.

Верхом фарисейства в американо-германской декларации я считаю указание на то, что «все страны должны иметь право определять свое политическое будущее без иностранного вмешательства, принуждения или господства внешних сил». Представляю, как на это отреагировали, скажем, в Минске или в Каракасе. Авторы декларации скажут, что они способствуют «утверждению демократии», но на деле получается, что действуют они в интересах меньшинства против большинства. США и ФРГ, например, выступают «в защиту» Украины… Но какой Украины? Украины, где правят тоталитаризм, шовинизм, репрессии…