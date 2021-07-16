Ижевск, 16 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Удмуртии вечером 16 июля и в течение ночи прогнозируются грозы, в отдельных районах — ливни и град. Об этом предупреждает региональный Гидрометцентр.

Ливень

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При грозах ожидается ветер порывами до 15−20 м/с.

17 июля, в субботу, погода преимущественно будет без осадков, в ночные часы температура воздуха составит +12… +17°С, днем воздух прогреется до +24… +29°С.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются также в светлое время суток 18 июля. Температурный фон при этом не изменится, как и 19 июля.

20 и 21 июля из-за циклона вновь синоптики ожидают дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +14… +19°С, днем столбики термометров поднимутся до +25… +30°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии столбики термометров продолжат идти вверх и ожидается 35-градусная жара. В ближайшие дни температура будет на 5−7°С превышать климатическую норму: днём ожидается +27…+32°С, а местами до +35°С.

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