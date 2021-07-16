Берлин, 16 июля 2021, 14:48 — REGNUM Переговоры властей Германии и США по урегулированию разногласий вокруг проекта строительства «Северного потока — 2» продолжаются, заявил 16 июля на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не станет заменой украинскому трубопроводу, а дополнит его.
По её словам, в ФРГ и США по-разному смотрят на «Северный поток — 2», но сходятся во мнении, что Украина должна играть определённую роль в транзите газа из России.
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