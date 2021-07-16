Москва, 16 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. На улице Авиаторов в Москве легковой автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе. Об этом 16 июля сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На улице Авиаторов в районе д. 2 автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Также позднее департамент транспорта Москвы сообщил, что дети в возрасте девяти месяцев, 4-х и 5 лет госпитализированы и уточняется, что, по предварительным данным, они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что годовалый ребёнок погиб в результате аварии на трассе в Ростовской области.