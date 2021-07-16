Джакарта, , 14:44 — REGNUM Правительство Индонезии начало раздавать бесплатные наборы с витаминами и лекарствами тем, кто находится на самоизоляции. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Власти распространили 300 000 пакетов для жителей Явы и Бали, и ещё 300 000 пакетов для тех, кто находится за пределами Явы и Бали.

Президент Индонезии лично принял участие в раздаче продовольственных пакетов, предметов первой необходимости, а также пакетов с лекарствами и витаминами для тех, кто подвергается самоизоляции.

https://twitter.com/jokowi/status/1415895194545758208

«Надеюсь, люди будут спокойнее перед лицом пандемии», — написал глава государства.

Для этой деятельности правительство подготовило 200 000 тонн риса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по человеческому развитию и культуре Индонезиизаявил, что ограничения по коронавирусу в стране продлят до конца июля.

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