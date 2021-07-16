Москва, 16 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Музыкант Владимир Пресняков представил клип на песню «Всё нормально». Ролик доступен на YouTube-канале Velvet Music.

Владимир Пресняков

В съёмках клипа принял участие пятилетний сын исполнителя Артемий Пресняков. В ролике он озорует, пока родителей нет дома, а некоторые кадры из клипа являются отсылкой к фильму «Один дома» с Маколеем Калкиным.

ИА REGNUM напоминает, что у Владимира Преснякова трое сыновей. Старший сын — Никита Пресняков от первого брака с певицей Кристиной Орбакайте, а также Артемий и Иван от исполнительницы Натальи Подольской.