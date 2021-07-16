Рязань, 16 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Рязанской области 16 июля выявлены 139 новых носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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Всего в Рязанской области подтверждено 33 149 случаев заболевания COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 31 059 человек, из них 106 пациентов выписаны за истекшие сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 724 пациента.