Чебоксары, 16 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве чебоксарской компании планируется выставить на торги имущество, которое находится в залоге у обанкроченного «Чувашкредитпромбанка». Стоимость лота может составить 13,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В соответствии с требованиями закона о банкротстве конкурсный управляющий разместил утверждённое АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк», которое является кредитором, положение о порядке, условиях и сроках продажи имущества компании «Давид». Речь идёт о нежилом помещении в Чебоксарах по улице Шевченко площадью 569,7 кв. метров. Оно находится в залоге у «Чувашкредитпромбанка».

Кредитор определил начальную цену залогового имущества в размере 13 503 000 рублей. Также утверждён порядок и условия проведения торгов.

Отметим, что в феврале 2021 года Арбитражный суд Чувашии признал общество «Давид» банкротом, открыв конкурсное производство.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «Давид» зарегистрировано в 2005 году в Чебоксарах с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — торговля розничная напитками в специализированных магазинах.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство.