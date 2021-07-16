Сеул, , 14:54 — REGNUM Корейский исследовательский институт атомной энергии (KAERI) выиграл тендер на поставку оборудования для атомного реактора в Бангладеш. Об этом 16 июля сообщает DongA Science со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

АЭС Bjoern Schwarz

По их словам, проект оценивается в $3,88 млн, срок реализации — до января 2023 года.

Известно, что южнокорейский институт поставит в Бангладеш цифровые контрольно-измерительные приборы и системы управления с целью замены устаревших аналоговых систем на исследовательском реакторе, введённом в эксплуатацию в 1986 году.

Отметим, что в настоящее время в Бангладеш строится АЭС «Руппур».