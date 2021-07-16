Варшава, 16 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Померанском воеводстве Польши началась подготовка к строительству новой атомной электростанции. Об этом сообщил 16 июля уполномоченный правительства Польши по энергетической инфраструктуре Пётр Наимский в эфире Polskie Radio 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

«Мы уже начали подготовку к строительству атомной станции. На данный момент готовятся отчеты о воздействии станции на окружающую среду и о местонахождении объекта. Документы разрабатываются для двух локализаций в Померании возле Гданьска», — сообщил Наимский.

По словам чиновника, согласно планам правительства Польши, АЭС должна быть введена в эксплуатацию в 2033 году.