Пекин, 16 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. У дилеров KIA в Китае появился новый кроссовер Sportage Ace, собранный на базе внедорожника Sportage третьего поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба KIA Интерьер нового кроссовера KIA Sportage Ace

Sportage Ace имеет более брутальный дизайн по сравнению со своим предшественником. Автомобиль получил крупные бамперы, массивную радиаторную решётку и новую светотехнику. Модель стала больше — её длина выросла на 70 мм, до 4530 мм.

В салоне автомобиля установлена новая медиасистема Baidu с дисплеем на 10,25 дюйма, а также более современная приборная панель с семидюймовым экраном. Кроме того, модернизированы были центральный тоннель и сенсорный пульт управления климатом.

В движение автомобиль приводит турбомотор рабочим объёмом 1,5 литра максимальной мощностью 200 л. с. Двигатель сочетается с семискоростной роботизированной коробкой передач.

Самая дешёвая комплектация модели в КНР стоит 139,8 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей).

Ранее компания KIA представила новую четырехместную комплектацию минивэна бизнес-класса Carnival под названием HiLimousine. В салоне модели стало больше пространства. Сиденья автомобиля обтянуты кожей наппа, а также имеют электропривод, электрообогрев, вентиляция и складывающиеся подставки для ног.

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