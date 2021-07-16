Самара, 16 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Рабочее движение по мосту через реку Сок запустили по четырем полосам в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Donland.ru Мост через Северский Донец

Сообщается, что основные работы по реконструкции старого моста в составе автомобильной дороги Волжский — Курумоч — «Урал» были завершены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что работы проходят с опережением графика. Так, 17 мая было запущено транспортное движение по новому мосту через реку Сок, а движение на старом мосту было закрыто. За эти два месяца строители восстановили мостовое полотно, отремонтировали проезжую часть и подходы к мосту.

Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется на год раньше. Рабочие установят барьерные ограждения, нанесут разметку и благоустроят прилегающую территорию, а также установят знаки и освещение.

«Возведение нового моста параллельно существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. Уже к концу 2020 года подрядчик набрал темпы, которые позволят сдать объект досрочно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.