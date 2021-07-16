Астана, 16 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Вакцинацию детей против коронавируса в Казахстане планируют начать в четвертом квартале 2021 года. Об этом заявила представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.

Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка

По её слова, применяемые в Казахстане вакцины не предназначены для детей младше 18 лет. Вместе с тем в республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей.

Есмагамбетова отметила, что вакцина Pfizer может применяться с 12 лет. Её поставка запланирована на четвертый квартал 2021 года. Глава комитета добавила, что вакцинация несовершеннолетних будет проводиться только с согласия родителей.

Отметим, по состоянию на 16 июля хотя бы один компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 4,777 млн человек. Полную вакцинацию прошли 2,7 млн человек.