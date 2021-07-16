Киев, 16 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 июля, после утверждения в Верховной раде лично представил составу МВД Украины представил нового главу министерства Дениса Монастырского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба МВД Украины

Зеленский заявил, что и он лично, и премьер-министр Денис Шмыгаль, и фракция «Слуга народа» действительно хотели, чтобы Монастырский стал главой МВД.

Также он заявил о важности того, чтобы президент доверял министрам и руководителям правоохранительных органов.

Напомним, что за кандидатуру нового главы МВД ранее сегодня проголосовал 271 депутат Рады при 226 необходимых. До этого Монастырский возглавлял правоохранительный комитет Верховной рады.