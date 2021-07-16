Йошкар-Ола, 16 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 13 июля первый компонент вакцины от коронавируса получили 38 867 человек в возрасте старше 60 лет. Об этом заявил глава минздрава республики Марина Панькова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация пожилого человека в торговом центре

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Она уточнила, что в структуре вакцинированных доля пожилых граждан составляет 39,8%.

Всего в республике привились от коронавируса более 98 тыс. человек, из них более 67 тыс. жителей получили оба компонента прививки, заверив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 16 июля выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 56 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 191 случая. Всего выздоровели с начала пандемии 14 255 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 35 человек. 330 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось. активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 606 человек.

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