Бишкек, 16 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии признал бывшего президента Американского университета в Центральной Азии Эндрю Качинса виновным в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркотики

Судебный орган назначил экс-ректору американского вуза наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч сомов (52,5 тысячи рублей).

Также стало известно о том, что в ближайшее время Эндрю Качинса депортируют из Киргизии в США в соответствии с киргизским законодательством и международными договорами.

ИА REGNUM напоминает, что в середине марта 2021 года киргизские таможенники выявили прибывшую из ОАЭ посылку, получателем которой значился президент АУЦА Эндрю Качинс.

В сопроводительных документах говорилось, что в посылке якобы находятся документы. А на самом деле в ней оказались таблетки и капсулы, содержащие психотропные препараты.

Также во время обыска в квартире, в которой проживает экс-президент Американского университета в Центральной Азии, сотрудники правоохранительных органов обнаружили гашиш.