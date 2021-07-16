Экс-ректор американского вуза в Киргизии изготавливал наркотики
Бишкек, 16 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии признал бывшего президента Американского университета в Центральной Азии Эндрю Качинса виновным в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта.
Судебный орган назначил экс-ректору американского вуза наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч сомов (52,5 тысячи рублей).
Также стало известно о том, что в ближайшее время Эндрю Качинса депортируют из Киргизии в США в соответствии с киргизским законодательством и международными договорами.
ИА REGNUM напоминает, что в середине марта 2021 года киргизские таможенники выявили прибывшую из ОАЭ посылку, получателем которой значился президент АУЦА Эндрю Качинс.
В сопроводительных документах говорилось, что в посылке якобы находятся документы. А на самом деле в ней оказались таблетки и капсулы, содержащие психотропные препараты.
Также во время обыска в квартире, в которой проживает экс-президент Американского университета в Центральной Азии, сотрудники правоохранительных органов обнаружили гашиш.