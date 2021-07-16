Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Президент США Джо Байден осудил 15 июля социализм после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает New York Post.

«Коммунизм — это неудавшаяся система, провалившаяся повсюду. И я не считаю социализм очень полезной заменой, но это уже другая история», — отметил Байден, выступая в Восточном зале Белого дома.

Байден осудил левые идеологии в ответ на вопрос о Кубе, где 11 июля вспыхнули крупнейшие антиправительственные протесты за последние десятилетия. Он отдельно раскритиковал «фальшивый популизм». Поскольку в конгрессе на стороне Демократической партии лишь незначительное большинство, законодательная повестка дня Байдена опирается на тонкий баланс между центристскими демократами и теми, кто считает себя социалистами.

На этой неделе Байден одобрил законопроект на $3,5 трлн, разработанный сенатором-социалистом Берни Сандерсом из Вермонта в дополнение к ожидающемуся двухпартийному законопроекту об инфраструктуре на $1,2 трлн.