Минск, , 14:33 — REGNUM «В современных условиях беспредела в сфере международного права, давления, персонифицированного террора Белоруссия должна стать цитаделью безопасности в мире», — заявил белорусскому госинформагентству БелТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин.

Щёкин уверен, что «самое пристальное внимание Александра Лукашенко к вопросам безопасности обоснованы и выстраданы личным опытом», отражены в подписанном им законе «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».

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«Распространителем «черных меток терроризма» или держателем «книги мертвых государств» является коллективный Запад во главе с США. Риски и вызовы в сфере безопасности с каждым днем увеличиваются, а методы по дестабилизации становятся более изуверскими и изощренными. Политическая инженерия коллективного Запада уже была отработана в Афганистане и Украине, Ираке и Кубе, Югославии и Йемене, ЮАР и Гаити, Албании и Сирии, Ливане и Египте», — сообщил завотделом социологии государственного управления Института социологии НАН постсоветской республики.

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