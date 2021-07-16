Иерусалим, 16 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В южной части Ливана произошло крушение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Армии обороны Израиля. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Некоторое время назад во время рутинной оперативной деятельности у границы с Ливаном беспилотник израильской армии упал на ливанской территории», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что падение БПЛА произошло из-за технической неисправности и отмечается, что не риск утечки информации в связи со произошедшим отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёт Ан-28 пропал в Бакчарском районе Томской области.