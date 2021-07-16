Саранск, 16 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Мордовию с рабочей поездкой 16 июля прибыл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Планируется посетить ряд объектов строительства и дорожной инфраструктуры, а также провести совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития региона.

Состоялась встреча вице-премьера и врио главы Мордовии Артема Здунова. Обсуждалась реализация мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда», а также «Безопасные и качественные автодороги».

ИА REGNUM напоминает, накануне в Москве Здунов встречался с первым замминистра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым. Отмечалось, что в настоящее время в регионе наблюдается засушливая погода, при этом для сохранения урожая, по словам первого замминистра, необходимо своевременное проведение комплекса мелиоративных мероприятий. В 2021 году в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы планируется реконструировать четыре объекта на общую сумму 82 млн рублей. В рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» в этом году предусмотрено 4,3 млн рублей на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

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