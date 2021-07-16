Скопинский район, Рязанская область, 16 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Два человека, в том числе 10-летний ребёнок, погибли в результате ДТП в Скопинском районе Рязанской области. Различные травмы получили ещё шесть человек, из них двое детей. Предполагаемый виновник аварии задержан, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области Авария в Скопинском районе

Авария произошла 15 июля примерно в 16:10 на 261-м километре автодороги Р22 «Каспий». По предварительным данным, 58-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя грузовиком Volvo FH с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 54-летнего жителя Скопинского района. Внедорожник по инерции продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем Nissan Tiida под управлением 33-летнего жителя Домодедово.

На месте ДТП погибли пассажиры Chevrolet Niva — 50-летняя женщина и 10-летний мальчик. С травмами различной степени тяжести госпитализированы девятилетний пассажир внедорожника и 14-летний пассажир Nissan, помощь также потребовалась водителям внедорожника и легкового автомобиля, и двум пассажирам Nissan.

Возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан.