Челябинск, 16 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Мусульман Челябинской области призывают отметить Курбан-байрам дома. С таким призывом к ним обратилось духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

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Причиной стала сложная ситуация с распространением коронавируса. «Мы просим вас оставаться и молиться дома! Поберегите себя и своих близких!» — говорит главный муфтий Уральского федерального округа Хазрат Раева.

С праздничного богослужения из Соборной мечети Челябинска проведут прямую трансляцию. Эфир на телеканале ОТВ начнётся 20 июля в 6:00 по местному времени (4:00 мск).