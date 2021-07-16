Пенза, 16 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Пензенскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 1,2 тыс. комплектов, сообщает 16 июля региональный минздрав.

Health.pnzreg.ru Вакцинация. Пензенская область

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Первым компонентом антиковидной вакцины на сегодняшний день привили 249 898 человек, что составляет 39,2% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию 172 615 жителей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в сжатые сроки планируют открыть еще порядка 20 стационарных пунктов вакцинации и создать дополнительно 30 мобильных бригад.

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