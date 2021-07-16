Москва, 16 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Ежедневно в России вакцинируют свыше полумиллиона человек. Такие цифры 16 июля привел министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

Mil.ru Вакцинация

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По его словам, вакцинация в России происходит стабильно. Ежедневно удается вакцинировать от 500 тыс. до 1 млн человек.

«Более 500 тыс. вакцинируется ежедневно. В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных. И система по обеспечению вакцинации справляется. Мы не видим проблем — более 13 тыс. прививочных пунктов. Медслужба готова справиться с объемами вакцинации», — сказал Мурашко.