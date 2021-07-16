Москва, 16 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. За счет ветровой и солнечной энергетики в 2020 году в мире было произведено 10% всей электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила старший научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Ланьшина.

(сс) American Public Power Association Солнечные батареи

«В настоящее время активно развивается солнечная и ветровая энергетика. За счет этих источников энергии в 2020 году в мире было произведено 10% всей электроэнергии. Поскольку технологии солнечной и ветровой генерации являются надежными, применимыми практически во всех странах, а их стоимость продолжает снижаться, следует ожидать продолжения роста их доли, — рассказала она. — За счет электрификации транспортного и отопительного секторов энергию солнца и ветра можно будет использовать не только в электроэнергетике, но также в электромобилях. К 2025 году замена двух третей угольных электростанций в мире на ВИЭ позволит существенно сэкономить. А активно развивающийся во многих странах электрический транспорт является более комфортабельным и дешевым в обслуживании».

Кроме того, по ее словам будут активно развиваться биоэнергетика (биогаз, пеллеты, биотопливо) и тепловые насосы.

«Помимо этого, мир находится в поисках новых низкоуглеродных энергоносителей. Одним из таких энергоносителей может стать зеленый водород, производимый путем электролиза воды за счет электроэнергии ВИЭ», — добавила Ланьшина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия обладает огромным потенциалом для развития низкоуглеродных отраслей.