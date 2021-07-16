Киев, 16 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Какие-либо сигналы и заявления представителей США и Германии не могут снять ту угрозу, которая объективно существует из-за попыток России использовать газ как политическое оружие.

(сс) Wadco2 Администрация Президента Украины

Об этом говорится в комментарии советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Комментарий передан украинским СМИ сегодня, 16 июля.

В офисе Зеленского считают, что теперь нужны конкретные действия и решения по проекту «Северного потока — 2», которые будут воплощать на практике принципы, декларируемые представителями США и Германии.

«Работа над выработкой таких действий и решений продолжается на всех уровнях между Киевом, Берлином, Брюсселем и Вашингтоном… мы ожидаем визита президента Украины Владимира Зеленского в США для конкретизации такой работы на высшем уровне украинско-американских отношений», — подчеркнул Подоляк.

При этом он отметил, что судя по заявлениям Байдена и Меркель, США и Германия вполне осознают опасность попыток руководства России увеличить давление на Украину и другие государства Центральной и Восточной Европы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель«сдала интересы» Украины в угоду России.