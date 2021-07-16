Сыктывкар, 16 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Коми число жертв коронавируса увеличилось до 1102 — за последние сутки умерли пять человек. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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По данным ведомства, накануне, 15 июля, COVID-19 диагностировали 283 пациентам. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 99 случаев, Ухте — 45, Воркуте — 20, Сосногорске — 19. Под наблюдением медиков находятся 3938 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми после полного курса ковид-вакцинации коронавирусом заразился 121 человек.