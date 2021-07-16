Киев, , 14:31 — REGNUM Американская делегация во главе с и. о. временного поверенного в делах США на Украине Джорджем Кентом посетила зону украинской силовой операции в Донбассе. Об этом сообщает 16 июля пресс-центр «Операции объединённых сил» (ООС).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Кент, который также является заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, и другие американские чиновники встретились с представителями украинского командования. Так, на брифинге Кент и командующий украинскими объединёнными силами, генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили ситуацию с безопасностью в зоне операции.

Обсуждение также касалось совместимости подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) и армий стран НАТО, внедрение стандартов альянса в ВСУ, применения украинской армией полученного на учениях опыта.

Кент заверил, что Соединённые Штаты постоянно и внимательно следят за обстановкой в Донбассе и продолжат помогать Киеву.

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