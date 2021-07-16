Вашингтон, 16 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Американская модель Джиджи Хадид присоединилась к актёрскому составу второго сезона сериала «Я никогда не…», вышедшем на стриминговом сервисе Netflix. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 16 июля.

Jade87 Netflix

https://www.instagram.com/p/CRWJpGoHR9T/

Хадид озвучила мысли Пакстона — одного из главных героев сериала. «Сейчас лучшее время, чтобы рассказать о новом эпизоде «Я никогда не…» — я поддержала тебя, Пакс!» — написала модель.

Ранее предполагалось, что мысли Пакстона озвучит модель Крисси Тейген. Однако создатели сериала отказались от её кандидатуры из-за недавнего скандала с травлей в интернете.