Ташкент, 16 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Ташкенте на полях международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», сообщает ТАСС.

U.S. Department of State Ашраф Гани

Встреча проходит в закрытом режиме. О содержании переговоров пока не сообщается. На встрече присутствует специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов и замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Сегодня, 16 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

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