Москва, 16 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Россия обладает огромным потенциалом для развития низкоуглеродных отраслей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила старший научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Ланьшина.

Зеленая энергетика

«Чтобы в результате глобальной декарбонизации занять достойное место на новых энергетических (и не только) рынках, России необходимо развивать новые низкоуглеродные отрасли, товары которых будут в ближайшие десятилетия востребованы во всем мире. Это производство электроэнергии из возобновляемых источников и оборудования для нее, новые углеродно-нейтральные энергоносители, включая зеленый водород, электромобили, накопители энергии, переработка отходов, традиционные товары, произведенные с низким уровнем выбросов парниковых газов, и т.д., — сказала Ланьшина. — Россия обладает огромным потенциалом развития всех этих отраслей».

По ее мнению, глобальный энергетический переход дает стране уникальную возможность диверсифицировать экономику, создать современные отрасли и новые рабочие места и выйти на более высокий уровень экономического развития.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что пик мирового спроса на нефть придется на 2030 годы.