Москва, , 14:18 — REGNUM Совет Думы принял заявление в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признания в Российской Федерации однополых браков, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам «ценностей». Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — заявил Володин.

Парламентарии в своем заявление указали на то, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции РФ и «является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны».

В соответствии со статьей 79 Конституции, решения международных судов, противоречащие Основному закону, в России не имеют юридической силы, и не подлежат исполнению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский суд по правам человека рассмотрел прецеденты трёх однополых пар, которым отказали в заключении брака в России. Суд постановил, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод «Право на уважение частной и семейной жизни». В ЕСПЧ указали также, что признание однополых союзов не противоречит защите «традиционного брака», принятой в обновлённой Конституции РФ.

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В то же время 14 июля в Кремле высказались категорически против того, чтобы искать некую компромиссную форму регистрации отношений однополых пар.

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