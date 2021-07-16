Йошкар-Ола, 16 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 16 июля выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 56 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 191 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Russian.news.cn Люди в масках. Франкфурт. Германия

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 255 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 35 человек. 330 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 606 человек. За сутки число активных носителей коронавируса выросло на 22 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 534 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1059 человек, из них у 1038 — пневмония, 52 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 79 пациентов, при этом госпитализированы 84 жителя Марий Эл.