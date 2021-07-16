В Екатеринбурге капитально отремонтируют стадион «Динамо»
Екатеринбург, 16 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Стадион «Динамо» в Екатеринбурге подвергнется капитальному ремонту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Железнодорожный.екатеринбург.рф
Стадион «Динамо» в Екатеринбурге
Решение принято по итогам заседания регионального правительства. Стадион отремонтируют к Универсиаде-2023, которая пройдёт в Екатеринбурге. «Динамо» задействуют для тренировок легкоатлетов.
«Будут отремонтированы трибуны, подтрибунные помещения, беговые дорожки, появятся туалеты», — сказал областной министр спорта Леонид Рапопорт. Исторический облик стадиона власти обещают сохранить.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге отреставрируют дом-памятник доктора Сяно.