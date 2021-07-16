Москва, 16 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. «Единая Россия» разработает меры по сдерживанию цен на продукты питания, конкретные предложения по этой теме, которая также звучала в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, планируется представить 19 июля в ходе совещания правительства РФ с главами регионов страны, которое пройдёт на площадке партии. Об этом в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями политического объединения сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

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Так, речь идёт о мерах по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).

Известно, что участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Кроме того, решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями.

Турчак отметил, что «Единая Россия» до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ.

«Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», — подчеркнул он.

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Секретарь Генсовета партии добавил, что для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа, которую возглавит зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты питания, в том числе за их необоснованным повышением. Представитель Кремля напомнил, что поручение российского лидера правительству России «самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке в России» было дано ещё до прямой линии с Владимиром Путиным.