Москва, 16 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В России растет число пациентов, болеющих COVID-19 в тяжелой форме. Об этом 16 июля сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Продолжает увеличиваться число пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, в искусственной вентиляции легких. Прирост таких пациентов за неделю составил 7,5%», — сказал Мурашко.

По его словам, на данный момент в России в палатах интенсивной терапии в общей сложности находится 5,2 тыс. человек. Дефицита реанимационных коек на данный момент нет.