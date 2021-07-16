Москва, 16 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Финальный матч Кубка России по футболу может проводиться в феврале. Об этом 16 июля заявил журналистам Питер Ньювенхейс, глава нидерландской компании Hypercube, сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС).

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

«К примеру, финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале. Это можно устроить», — сказал Ньювенхейс.

Он добавил, что на эту тему был разговор с «Зенитом», но пока окончательного решения нет.

Напомним, Кубок России проводится с 1992 года. Финалы турнира, как правило, проходят в мае или июне. Один раз, в 2020 году, финал проводился в июле из-за пандемии коронавируса.

Ранее РФС представил четыре варианта реформирования российского футбола, которые были разработаны в результате совместного исследования с Hypercube.

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